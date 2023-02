Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren fahren zum Spitzenreiter

Dass Kapitän Felix Wilms, Maurice Kozlik, Berkay Aydin und Louis Haase aufgrund einer Skifreizeit fehlten, stand schon mehrere Wochen vor dem Spieltag fest. Allerdings musste Flügelspieler Aiman Nouna kurzfristig wegen eines gebrochenen Fingers passen, während Torjäger Miran Ucar über Rückenschmerzen klagte. „Miran sagte, dass er im Notfall spielen könnte. Es gibt aber keine Notfälle, wenn es darum geht, ob 14 Jahre junge Talente Fußball spielen oder nicht“, sagt Jang. „Wenn man unseren wunderbaren Sport ausübt, sollte man keine Schmerzen haben.“ Auf Wunsch des Gegners findet das Nachholspiel nun nicht in Ratingen, sondern am 4. März (15 Uhr) in Münster statt.