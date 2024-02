Wiederbeginn der Regionalliga West C-Junioren wollen den BVB ärgern

Die Fußball-U15-Junioren von Ratingen 04/19 fiebern dem Wiederbeginn der Regionalliga West am Samstag (12 Uhr) bei Borussia Dortmund entgegen. Weil das letzte Pflichtspiel am 9. Dezember gegen den MSV Duisburg (0:1) war, mangelt es den Ratingern an Wettkampfpraxis. „Unsere Spieler hatten in den vergangenen Wochen genügend Zeit, um nach der anstrengenden Hinserie den Kopf freizubekommen. Neben den zahlreichen Trainingseinheiten und Spielen sind die Jungs ja auch noch im Schulalltag sehr stark gefordert, sodass sie auch Phasen zur Regeneration benötigen. Dennoch stellt das Gastspiel in Dortmund natürlich einen Knaller dar“, sagt Il Woo Jang, der mit Kai Schmidt das Ratinger Trainergespann bildet.