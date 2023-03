Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren von 04/19 erwarten in Aachen das nächste Endspiel

Vor diesem Hintergrund will 04/19 unbedingt am Samstag (15 Uhr) in Aachen gewinnen. Zuletzt ergatterte die Alemannia beim 1. FC Köln (2:2) einen Punkt. „Wir erwarten das nächste Endspiel“, stellt Jang fest. „Die Aachener haben in diesem Jahrgang ein hervorragendes Team, da sie einige Verstärkungen von Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sehr gut integrieren konnten. Sie sind sowohl im spielerischen als auch im körperlichen Bereich stärker als die Viktoria. Deshalb müssen wir mindestens zehn Prozent besser sein als im vergangenen Spiel.“