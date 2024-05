Neue Vorzeichen für den Fußball-Bezirksligisten Trainerwechsel bei der 04/19-Reserve

Georg Hanna ist 40 Jahre alt und war bisher im Duisburger Raum, wo er auch wohnt, in einigen Vereinen im Jugendbereich tätig. „Wir hatten sehr interessante Gespräche“, sagt dazu der bisherige Co-Trainer Tobias Krampe. Er wird künftig das Team-Management übernehmen, also den Posten, den bisher Jens Kampen bekleidete. Der legt eine lange Fußballpause ein, was allerdings bei einigen 04/19-Fans bezweifelt wird. Denn jeder weiß, wie sehr Kampen am Fußball hängt.