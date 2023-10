Jugendfußball C-Junioren von 04/19 gewinnen bei Werder Bremen

Die Gäste gingen in der 17. Spielminute in Führung, als Ahmad Rask nach Pass von Phil Kroll aus 22 Metern Entfernung in den Winkel traf. Nach einem Konter wurde der Schuss von Faissal Khalil pariert (19.), bevor Neo Müller eine weitere Gelegenheit vergab (23.). Danach konnte 04/19-Keeper Finn Herziger zwei Schüsse abwehren (25./28.). Nach einer Ecke traf ein Bremer per Kopfball zum 1:1 (33.). Im zweiten Durchgang eroberte Arne Faber den Ball, ehe Malik Simsek seinen Nebenmann Leo Vassiliadis bediente – 2:1 (42.). Anschließend verwertete Vassiliadis die Flanke von Luca Bonaccorso zum 3:1-Endstand (63.). „Wir freuen uns für Leo, der sich nach seiner Verletzung belohnen konnte“, sagte Schmidt. In der Schlussphase hatte 04/19 noch das Glück auf seiner Seite, weil ein Werderaner an der Latte scheiterte (68.).