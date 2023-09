Die Ratinger U 15-Junioren treten erstmals in der Domstadt an 04/19-Talente freuen sich auf die schöne Anlage des 1. FC Köln

Obwohl die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 schon seit einem Jahr in der Regionalliga West auflaufen, treten sie am Samstag (15 Uhr) zum ersten Mal auf der Sportanlage des 1. FC Köln an. „Der Spielmodus hat in der vergangenen Saison festgelegt, dass wir die Kölner zwei Mal auf heimischem Platz empfangen durften. Jetzt freuen wir uns sehr auf die traumhaft schöne Anlage, die mitten im äußeren Grüngürtel liegt. Ich erwarte ein großes Spiel gegen einen großen Gegner“, erklärt Il Woo Jang, der gemeinsam mit Kai Schmidt das Ratinger Trainergespann bildet.