Nachfolger von Erkan Ari Das Kapitäns-Casting bei 04/19

Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 befindet sich nicht nur in der Vorbereitung auf die neue Saison, sondern auch mitten in einem Kapitäns-Casting. Schließlich muss ein neuer Mannschaftsführer gefunden werden, nachdem Erkan Ari aus dem Mittelfeld an die Seitenlinie gewechselt ist und mit Chefcoach Christian Dorda das neue Trainergespann bildet. Und so gab es bislang schon sechs Spieler, die 04/19 in dieser Vorbereitung auf den Platz geführt haben – je Halbzeit ein anderer pro Testspiel.