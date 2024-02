Für die Regionalliga Ratingen 04/19 beantragt den Stadion-Umbau

Am Dienstag hat Ratingen 04/19 den Antrag zum Umbau des Stadions an die Stadtverwaltung geschickt. Der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) hatte dort als Mangel „für eine Klassifizierung als vollumfänglich Regionalliga-tauglich“ das „Fehlen des umzäunten Gästebereiches für 800 Zuschauer“ ausgemacht. 04/19 bittet die Stadt nun um die Errichtung einer Zaunanlage, zudem würden mobile Toilettenanlagen und ein zusätzliches Kassenhäuschen benötigt. Laut WDFV muss bis 30. April nachgewiesen sein, dass Kostenpflichtiger Inhalt die benannten Mängel vor dem ersten Spieltag der Regionalliga Mitte Juli behoben sind. Dazu genügt eine Garantie-Erklärung, die Zaunanlage an sich könnte so auch erst nach dem Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen am 22./23. Juni errichtet werden.