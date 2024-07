Oberligist in der Vorbereitung Daran arbeitet Ratingen 04/19

Die Vorbereitung von Ratingen 04/19 auf die Mitte August beginnende Saison 2024/25 der Fußball-Oberliga startete zunächst mit einem Ortswechsel: Eigentlich wollte der neue Cheftrainer Christian Dorda seine Schützlinge am Montag im Stadion versammeln, doch die Stadt Ratingen bat darum, den Naturrasen dort zu schonen für das Freundschaftsspiel von Liga-Konkurrent SSVg Velbert gegen den Zweitligisten FC Schalke 04 am Mittwoch. Dieses hatte Velbert in Ratingen ausgetragen, weil die eigene Spielstätte durch den Europameisterschafts-Teilnehmer Georgien belegt war und musste sich den Königsblauen mit 0:7 geschlagen geben.