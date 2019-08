Fußball : Ratingen 04/19 steht im Pokal in der Pflicht

Abwehrchef Phil Spillmann (rechts) kehrt rechtzeitig in den Ratinger Kader zurück. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Oberliga-Fußballer treten am Sonntag in der ersten Runde auf Niederrheinebene beim Essener Bezirksligisten SG Kupferdreh-Byfang an. Trainer Alfonso del Cueto fordert einen Sieg.

Nach über vier Wochen Vorbereitung mit sieben Testspielen herrscht große Vorfreude am Stadionring, denn am Sonntag (15 Uhr) steht für Ratingen 04/19 der Pflichtspielauftakt in die Saison 2019/20 an. In der ersten Runde des Niederrheinpokals geht es für die verjüngte Mannschaft von Trainer Alfonso del Cueto zur SG Kupferdreh-Byfang.

„Die Vorfreude bei unseren Jungs und dem Trainerteam ist natürlich groß. Endlich geht es wieder los“, sagt del Cueto vor dem Pflichtspielauftakt. Nach der wochenlangen Testphase geht es für 04/19 endlich wieder um Zählbares. Daher nimmt der Trainer sein Team auch in die Pflicht: „Die Jungs haben jetzt, anders als in der Vorbereitung, mehr Druck, weil es ab jetzt in jedem Spiel um etwas geht. Und unser Anspruch muss es sein, dass wir die nächste Runde erreichen.“

Rechtzeitig vor dem ersten Pflichtspiel der Saison verkleinert sich das Ratinger Lazarett. „Pascal Gurk, Marvin Roch und Petar Popovic fallen aus, ansonsten sind alle wieder mit dabei“, berichtet der Übungsleiter und kann somit wieder auf eine Option mehr zurückgreifen. Während Popovic mit einer Knöchelverletzung mindestens vier Wochen ausfällt kehrt Abwehrchef Phil Spillmann zurück. Bereits in dieser Woche trainierte der Innenverteidiger wieder mit und reist auch mit nach Essen.

In die Partie gegen den Bezirksligisten SG Kupferdreh geht der RSV als Favorit, doch Ratingens Übungsleiter weiß, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat und ein Bezirksligist auch einem Oberligisten ein Bein stellen kann. „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen“, warnt der Spanier seine Mannschaft. Um in Essen zu bestehen, fordert der Cheftrainer daher eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft. „Wir müssen konzentriert zu Werke gehen und geduldig auf unsere Chancen warten. Und wir müssen mit der richtigen Einstellung an den Start gehen, ansonsten wird es sehr schwer weiterzukommen“, prognostiziert der Trainer vor der ersten Pokalrunde.