Fußball, Niederrheinpokal : 04/19 belohnt sich für großen Pokalkampf

Ali Can Ilbay (am Ball), hier in der Liga gegen Kleve, traf in Schonnebeck im Pokal zweimal in der regulären Spielzeit für Ratingen 04/19. Foto: Achim Blazy (abz)

Essen/Ratingen Im Duell der Fußball-Oberligisten verkraftet Ratingen 04/19 bei der SpVg. Schonnebeck einen zweifachen Rückstand und eine Rote Karte. Ali Can Ilbay bringt das Team in die Verlängerung, nach Elfmeterschießen ziehen die Gäste ins Viertelfinale des Niederrheinpokals ein.

Ratingen 04/19 hat die Chance, ins Viertelfinale des Niederrheinpokals einzuziehen, am Mittwochabend im Duell der Fußball-Oberligisten genutzt: Bei der SpVg. Schonnebeck, bei der es am Sonntag noch einen 2:1-Erfolg in der Liga gegeben hatte, gewannen die Gäste mit 2:5 (2:2, 0:1) nach Elfmeterschießen. Es ist der erste Ratinger Viertelfinal-Einzug seit sieben Jahren: Im November 2015 hatte es in dieser Runde eine 0:2-Niederlage bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen gegeben.

In Schonnebeck hatte 04/19 auch nach dem Eindruck aus dem Ligaduell einen harten Kampf erwartet, und das sollte sich mehr als bewahrheiten. Zwar waren die Gäste erneut gut im Spiel, diesmal jedoch gingen die Gastgeber in Führung: Nermin Badnjevic war zwei Minuten vor der Pause erfolgreich. Danach entwickelte sich ein weiterer Schlagabtausch, auf eine gute Chance für 04/19 folgten deren zwei für Schonnebeck. Doch jubeln durften dann zunächst die Ratinger: Linksverteidiger Ali Can Ilbay traf zum Ausgleich (68.), nur eine Minute später verpassten die Gäste einen Doppelschlag.

Mitten in die 04/19-Drangphase passierte dann das aus Ratinger Sicht doppelte Unglück: Noah Jecksties, der für Phil Spillmann in die Innenverteidigung gerückt war, sah eine Rote Karte (71.), in der Folge erzielte Schonnebecks Kapitän Matthias Bloch, der schon Sonntag per Elfmeter getroffen hatte, das 2:1 (73.). Doch die beiden Rückschläge beflügelten 04/19, das nun einen großen Kampf zeigte und stets am Drücker blieb: Der im Pokal spielberechtigte Emre Demircan, der in der Liga noch ein Spiel gesperrt zuschauen muss, hatte etwa eine Großchance (82.). Und als alles schon nach einer Niederlage aussah, sorgte Ilbay doch noch für das 2:2 (90.+2) und damit die Verlängerung. In der fielen keine Tore, und so musste das Elfmeterschießen über den Viertelfinaleinzug entscheiden – mit dem besseren Ende für 04/19: Schonnebeck verschoss gegen Luca Fenzl dreimal, Ratingen traf.