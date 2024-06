Vorbereitung für die Fußball-Oberliga Das ist der Fahrplan für 04/19

Die Oberliga-Fußballer von Ratingen 04/19 befinden sich in der Sommerpause – doch allzu lange währt diese nicht. Bereits am Montag, 1. Juli bittet der neue Trainer Christian Dorda zum Trainingsauftakt in der Vorbereitung auf die neue Saison, die am Wochenende 16. bis 18. August beginnt. Bereits eine Woche vorher steht mit der ersten Runde des Niederrheinpokals das erste Pflichtspiel der Saison 2024/25 an. Für beide Wettbewerbe stehen die Spielpläne noch nicht fest.