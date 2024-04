Jugendfußball 04/19-Junioren fordern Fortuna

Auf die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 wartet eine ungewöhnliche Englische Woche, denn sie treffen gleich zweimal innerhalb von vier Tagen auf ihren Partnerverein Fortuna Düsseldorf. Nach dem Auswärtsspiel in der Regionalliga am Samstag (15 Uhr) empfängt 04/19 die Fortunen am Mittwoch (19 Uhr, Sportpark) im Viertelfinale des Niederrheinpokals. „Wir wissen schon etwas länger, dass wir innerhalb so kurzer Zeit gleich doppelt auf die Düsseldorfer treffen werden. Nun freuen wir uns einfach darauf, dass wir die Chance haben, so oft gegen einen derartigen Top-Gegner spielen zu dürfen“, sagt Kai Schmidt, der mit Il Woo Jang das Ratinger Trainergespann bildet.