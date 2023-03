Jugendfußball, Regionalliga 04/19 trifft auf „Robin Hood“

Ratingen · Die C-Junioren von Ratingen 04/19 treten am Samstag in der Fußball-Regionalliga beim MSV Duisburg an, der oft gegen die Großen siegt und gegen die Kleineren schwächelt. Trainer Kai Schmidt sieht die Partie als „weiteres Endspiel“ an.

31.03.2023, 19:15 Uhr

Gegen Bayer Leverkusen verloren Elvedin Dzeladin (rechts) und die C-Junioren von Ratingen 04/19 mit 0:6, Samstag wollen sie in Duisburg punkten. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Julian Schmitt

Die Lage im Tabellenkeller spitzt sich weiter zu. Um doch noch den Klassenerhalt in der Meisterrunde der Regionalliga West erreichen zu können, brauchen die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 am Samstag (12 Uhr) unbedingt einen Erfolg beim MSV Duisburg. „Die Duisburger haben eine gefährliche Mannschaft, die sich wie Robin Hood verhält. Sie gewinnt gegen die Top-Teams und verliert gegen die vermeintlich schwächeren Gegner. Wir müssen dieses Spiel mit absoluter Konzentration angehen“, fordert der Ratinger Coach Kai Schmidt.