Aufstiegsrennen der Fußball-Oberliga Zilles zieht die ersten Hebel bei 04/19

Systemisch war es nicht ganz einfach, was Frank Zilles da bei seinem ersten Spiel nach der Übernahme des zurückgetretenen Trainers Martin Hasenpflug bei Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 vorgab. Nominell gab es im Heimspiel am Mittwoch gegen den FC Büderich keine großen Überraschungen in der Aufstellung, Zilles sagte hinterher: „Wir hatten einige Ausfälle zu kompensieren, daher war es nicht so klar, wie wir aufstellen.“ Bei nur fünf Feldspielern auf der Auswechselbank waren die Alternativen rar.