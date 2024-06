Jugendfußball A-Junioren von 04/19 sind zurück in der Niederrheinliga

Die A-Junioren von Ratingen 04/19 haben das Fernduell gegen den FSV Duisburg für sich entschieden und damit den Wiederaufstieg in die U19-Niederrheinliga geschafft: Durch einen 4:0-Heimsieg über den ASV Süchteln blieb das Team von Trainer Samir Hanna an der Tabellenspitze aufgrund der besseren Tordifferenz. Da sich 04/19 und der FSV in Duisburg torlos getrennt hatten, ihre weiteren beiden Spiele aber gewannen, kamen die Konkurrenten letztlich jeweils auf sieben Punkte – die Ratinger kassierten aber kein einziges Gegentor und blieben so mit 9:0 Treffern vor den Duisburgern (9:3).