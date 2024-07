Teambuilding und ein starkes Testspiel 04/19 trotzt Regionalliga-Absteiger Wegberg-Beeck ein Remis ab

Beim 2:2 (1:1)-Unentschieden präsentierten sich die Ratinger zum Abschluss ihres dreitägigen Trainingslagers in einer beachtlichen Verfassung. Die Schützlinge von Trainer Christian Dorda absolvierten insgesamt fünf Trainingseinheiten – das erste Training fand am Freitagnachmittag im Stadion statt, am Samstag wurden gleich drei und am Sonntagvormittag vor dem vierten Testspiel eine Einheit bestritten. „Wir sind sehr zufrieden, weil die Jungs allesamt sehr gut mitgezogen haben. Wir haben in Ratingen in einem Hotel übernachtet, um auch das Teambuilding explizit zu intensivieren“, betonte Co-Trainer Erkan Ari, der die drei Tage als überaus positiv bezeichnete. „Die Mannschaft hat alles vorbildlich angenommen und es hat uns in puncto Kondition und Grundlagen wieder ein großes Stück weitergebracht. Wir werden in der nächsten Woche ins taktische Programm übergehen.“