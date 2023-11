Fußball, Oberliga Ratingen 04/19 lädt Mitglieder zur Versammlung ein

Während die Jahresversammlung also im Stadion stattfindet, gilt das nach Informationen unserer Redaktion nicht für das nächste Heimspiel der Oberliga-Fußballer: Der durch den Dauerregen und die Kälte ohnehin strapazierte Rasen im Stadion soll geschont werden für das Viertelfinale im Niederrheinpokal gegen Regionalligist SSVg Velbert am Mittwoch, 6. Dezember. Daher empfängt Ratingen am Sonntag (15 Uhr) die Sportfreunde Hamborn 07 im Sportpark auf Kunstrasen.