Fußball, Oberliga 04/19 ärgert das „leidige Thema“ Rasen im Stadion

Genau zweimal hat Ratingen 04/19 in dieser Saison der Fußball-Oberliga in seiner eigentlichen Spielstätte antreten können: Durch den 1,8 Millionen Euro teuren Umbau des Stadions war die erste Partie gegen Spitzenreiter SSVg Velbert am 11. Dezember – also am bereits 21. Spieltag –, die zweite am 26. Februar gegen Turu Düsseldorf, am 26. Spieltag. Auch wenn da der Rasen holprig war, hatte es Hoffnung gegeben, dass 04/19 bis Saisonende in seinem Stadion bleiben könne – bis Donnerstag: „Die Stadt hat uns kurzfristig mitgeteilt, dass der Rasen im Stadion nicht bespielbar ist und wir deshalb gegen den 1. FC Monheim im Sportpark spielen müssen“, sagt Trainer Martin Hasenpflug über das „leidige Thema“.