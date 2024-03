Fußball, Oberliga Eine Serie beenden, eine ausbauen

Vor Ostern geht es noch einmal Schlag auf Schlag: Am Sonntag hatte Ratingen 04/19 noch einen 2:1-Sieg nach Rückstand über Union Frintrop gefeiert, am Donnerstag ist das Team von Martin Hasenpflug in der Fußball-Oberliga schon wieder gefordert: Der Tabellenzweite tritt ab 19.30 Uhr beim -sechsten ETB Schwarz-Weiß Essen an. „Es freut uns, dass wir direkt das nächste Spiel haben und wieder auf dem Platz stehen können“, sagt Hasenpflug und erklärt: „Danach haben wir vier Tage Pause, wir haben also eine kurze Woche. Da werden wir Kraft tanken für die restlichen Aufgaben, der Pokal steht ja auch noch an.“