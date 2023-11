Jugendfußball, Regionalliga U15-Junioren holen ersten Auswärtspunkt

Ratingen · Beim heimstarken VfL Bochum schießen die Regionalliga-Fußballer von Ratingen 04/19 ihr erstes Tor in dieser Saison in der Fremde und sammeln so auch den ersten Zähler ein. Damit stehen sie weiterhin auf dem neunten Tabellenplatz.

26.11.2023 , 17:45 Uhr

Leonidas Vassiliadis (Mitte) verwandelte in Bochum einen Freistoß zum 1:1-Endstand. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Von Julian Schmitt