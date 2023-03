Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren peilen Auswärtsdreier an

Obwohl die Ratinger momentan mit 17 Zählern auf dem letzten Tabellenplatz stehen, haben sie noch viel Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Durch das bessere Torverhältnis steht der punktgleiche Elfte SC Preußen Münster nur knapp vor 04/19 – und würde am Ende ebenfalls in die Staffel 2 der Regionalliga absteigen. „In den letzten Monaten haben sich unsere Spieler hervorragend entwickelt. Wir müssen uns nicht kleiner machen als wir sind“, erklärt Schmidt. Der Zehnte FC Viktoria Köln liegt am rettenden Ufer nur einen Punkt entfernt – und hat ein Spiel mehr absolviert.