Fußball: Oberliga und Niederrheinpokal 04/19 muss Pokal-Heimrecht abtreten

Am Donnerstag hatten sich die Vertreter der Halbfinalisten im Niederrheinpokal beim Fußball-Verband Niederrhein (FVN) getroffen, um Organisatorisches zu besprechen: das Oberliga-Top-Duo Sportfreunde Baumberg (SFB) und Ratingen 04/19 sowie Drittligist Rot-Weiss Essen und Regionalligist SC Rot-Weiß Oberhausen. Die übliche Regel, nach der unterklassige Teams Heimrecht haben, ist offenbar inzwischen nicht mehr zu halten. Letzten Endes machte Wolfgang Jades als Vorsitzender des Verbandsfußball-Ausschusses klar, dass Heimspiele für die Oberligisten an ihren jeweiligen Stadien aufgrund der Sicherheitslagen und sonstigen Anforderungen nicht umsetzbar sein würden. Damit war jeweils ein Heimrecht-Tausch nötig, im Anschluss legte der FVN die Termine fest. Demnach treten die SFB am Dienstag, 2. April ab 19.30 Uhr in Oberhausen an, die Ratinger sind am Mittwoch, 10. April zur selben Anstoßzeit an der Essener Hafenstraße zu Gast.