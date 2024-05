Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren müssen nach 2:0-Führung mit einem 3:3 leben

Im zweiten Durchgang trat die Alemannia deutlich mutiger und offensiver auf. „Die Aachener haben es geschafft, ihre Mannschaft sehr geschickt umzustellen. Es ist ärgerlich, dass unsere Jungs direkt kalt erwischt wurden“, fand Schmidt. Rund 80 Sekunden nach Wiederanpfiff verkürzten die Hausherren gleich auf 1:2 (37.), bevor ihnen auch das 2:2 (41.) gelang. Durch ein Eigentor von Kian Can Karasu lagen die Gäste plötzlich sogar mit 2:3 (48.) zurück. Trotz der Rückschläge zogen sich die Ratinger nicht zurück, sondern suchten ihr Glück weiterhin in der Offensive. Weil Arne Faber goldrichtig stand, konnte 04/19 immerhin noch ein 3:3 (50.) erreichen. In der Schlussphase ließen beide Teams gute Chancen aus.