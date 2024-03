Fußball, Oberliga 04/19 verspielt eine 2:0-Führung

Als Favorit war Ratingen 04/19 zum SC Union Nettetal gereist, immerhin trat der Tabellenzweite der Fußball-Oberliga beim -elften an. Und nach einer knappen Viertelstunde sah es auch so aus, als ob diese Rollenverteilung zutreffen würde, denn die Gäste führten 2:0. Doch noch vor der Halbzeit war der Vorsprung wieder dahin, und letztlich endete so auch das Spiel 2:2 (2:2).