Fußball, Oberliga 04/19 verpasst die Entscheidung

Vor dem direkten Duell in der Fußball-Oberliga hatten Ratingen 04/19 und der SC Teutonia St. Tönis dieselbe Anzahl an Gegentreffern aufgewiesen – und das blieb auch nach dem Spiel so, denn das endete 1:1 (0:0). „Ein ungerechtes Ergebnis“, fand 04/19-Trainer Martin Hasenpflug, denn: „Ich habe uns über 90 Minuten als stärkere Mannschaft gesehen.“