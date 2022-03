Fußball, Oberliga : 04/19 verpasst den Heimsieg gegen Teutonia St. Tönis

Ali Gülcan erzielte das 1:0 für Ratingen 04/19. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Im Nachholspiel der Fußball-Oberliga trennen sich am Mittwochabend Ratingen 04/19 und Teutonia St. Tönis 1:1. Ali Gülcan bringt die Hausherren spät in Führung, noch später gleicht Samed Yesil per Strafstoß aus.

Im Nachholspiel der Fußball-Oberliga hat Ratingen 04/19 am Mittwochabend gegen Teutonia St. Tönis 1:1 (0:0) gespielt. In Halbzeit eins waren die Gäste feldüberlegen und hatten durch Leon Bajraktari auch die erste dicke Chance, die 04/19-Torwart Dennis Raschka entschärfte. Für Ratingen scheiterte Moses Lamidi in der zwölften Minute am gegnerischen Torwart Jannik Hinsenkamp, und Fynn Leon Eckhardt verpasste nach einer Kopfballverlängerung von Pascal Kubina im Anschluss an einen Freistoß von Ali Can Ilbay am langen Pfosten per Kopf (45.). Dazwischen hatten immer wieder die Gäste Gelegenheiten, Raschka wurde aber nur noch einmal ernsthaft geprüft, als Ex-Profi Samed Yesil im Strafraum abzog, aber im Abseits stand.

In Hälfte zwei hatten die Ratinger deutlich mehr vom Spiel, machten sich aber mit zu schnellen langen Pässen in die Tiefe, die selten die Adressaten fanden, das Leben selber schwer. Mehr Präzision zeigten sie dann vor dem 1:0, als sie nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte schnell umschalteten, Erkan Ari im Mittelfeld auf Ilbay passte, der den Ball über die Abwehr auf Ali Gülcan lupfte – der Außenstürmer hob die Kugel über den herausgeeilten Torhüter und schoss sie ins leere Tor.

Unverdient war die Führung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, doch den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2022 gab es für 04/19 dennoch nicht: Nach einem Kontakt im Ratinger Strafraum gab der Schiedsrichter, der in Hälfte eins noch zwei Rufe von St. Tönis nach Handelfmetern ignoriert hatte, Strafstoß. Yesil verwandelte links oben zum Endstand (86.).