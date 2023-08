Fußball, Oberliga Sehr schmeichelhafter Punkt für 04/19

Eine gute Nachricht gab es am Freitagabend im Ratinger Stadion: Simon Busch war trotz seiner schweren Knieverletzung zum Spiel der Fußball-Oberliga zwischen 04/19 und dem SV Kostenpflichtiger Inhalt Straelen gekommen. Am Morgen war er aus dem Krankenhaus entlassen worden, am Abend saß er neben seiner Freundin auf der Tribüne am Spielfeldrand, beide wurden in der Halbzeit von Buschs Vater abgeholt – länger war der Ausflug für den 23-Jährigen nach dem Horrorunfall bei der Partie am Sonntag zuvor beim 1. FC Kleve noch nicht möglich.