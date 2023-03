Fußball, Oberliga Kleve und 04/19 trennen sich torlos

Ein recht unspektakuläres Spiel in der Fußball-Oberliga zwischen dem 1. FC Kleve und Ratingen 04/19 hatte seinen Höhepunkt in der 77. Minute: Emre Demircan hatte im Mittelfeld für die Gäste den Ball am Fuß und wurde gefoult – so schildert es Ratingens Trainer Martin Hasenpflug. Doch statt Freistoß für 04/19 gab der Schiedsrichter Freistoß für Kleve, das den Ball schnell in den Strafraum brachte, wo er letztlich an der Hand von Tom Hirsch landete – was einen Elfmeterpfiff des Unparteiischen zugunsten der Hausherren zur Folge hatte. „Tom kriegt den Ball aus kurzer Distanz nach einem Abpraller an die Hand – er hatte gar keine Chance, den Arm noch anzulegen. Wir sind in der Szene also zweimal unglücklich benachteiligt worden“, fand Hasenpflug.