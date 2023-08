Fußball, Niederrheinpokal Hammoud lässt 04/19 spät jubeln

Ratingen/Düsseldorf · Ali Hassan Hammoud erlöst 04/19: Der Stürmer trifft in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim 1:0-Sieg nach Verlängerung über den MSV Düsseldorf in der 118. Minute für die Ratinger, die in der Oberliga am Freitagabend beim VfB 03 Hilden gastieren.

30.08.2023, 13:45 Uhr

Ali Hammoud (re.) brachte 04/19 eine Runde weiter. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Georg Amend Teamleiter Regiosport Mettmann

Ratingen 04/19 hat die zweite Runde im Fußball-Niederrheinpokal erreicht, es war für den Oberligisten beim Landesligisten MSV Düsseldorf aber ein langer Dienstagabend: Erst in der 118. Minute, als es schon nach einer Entscheidung im Elfmeterschießen aussah, erlöste Ali Hassan Hammoud die Gäste. Die eingewechselten Ali Can Ilbay und Tim Klefisch hatten sich gut durch die engmaschige MSV-Abwehr kombiniert, Klefisch spielte den Ball dann scharf und flach leicht zurück an den zweiten Pfosten, wo der Ratinger Stürmer aus knapp zehn Metern rechts unten zum Sieg einschob.