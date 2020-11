Fußball, Niederrheinpokal : Trainer Hasenpflug freut der klare Sieg von Ratingen 04/19

Grevenbroich/Ratingen Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 nimmt die Hürde in der ersten Runde des Niederrheinpokals locker und gewinnt 8:1 beim Landesligisten Holzheimer SG. Nun geht es in die Zwangspause.

In der Vorbereitung auf die laufende – wenn auch ab dem heutigen Montag unterbrochene – Saison hatte Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 gegen Landesligist Holzheimer SG 4:0 gewonnen. Am Wochenende vor dem erneuten Lockdown des Amateursports verdoppelten die Ratinger in der ersten Runde des Niederrheinpokal s nun ihre Torausbeute und gewannen 8:1 (5:1).

„Das war eine tolle Leistung meiner Mannschaft“, sagte 04/19-Trainer Martin Hasenpflug, dessem Team auch der Gegner eine deutliche Weiter­entwicklung zur Vorbereitung bescheinigte. „Wir haben nahtlos an unsere guten Leistungen in der Saison angeknüpft, hatten sehr viel Spielfreude, ein starkes Pressing und gute Abläufe untereinander“, freute sich Hasenpflug, der mit Blick auf die vergangene Niederrheinpokal-Saison, die noch unter Vor-Vorgänger Alfonso del Dueto ein Ende gefunden hatte, ergänzte: „Wenn man bedenkt, dass wir letzte Saison in der zweiten Runde mit 0:1 gegen den FSV Duisburg, der damals auch ein Landesligist war, ausgeschieden sind, ist der klare Erfolg jetzt noch höher zu bewerten.“

Umso bitterer, dass es nun nach vier Ligasiegen und eben jenem torreichen Erfolg im Pokal nach den politischen Beschlüssen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie mindestens für den Monat November in den Amateursport-Lockdown geht. „Wir sind gerade in einem guten Lauf, und in Holzheim haben sich auch alle Spieler nahtlos eingefügt, bei denen wir auf den Positionen etwas geändert hatten. Daher ist es schade, dass jetzt unterbrochen wird, aber wir gehen mit einem guten Gefühl in die Zwangspause“, sagte Hasenpflug, der im Pokal statt Dennis Raschka, der beim 3:2 in Monheim in der Liga die Rote Karte kassiert hatte, auf Justin Möllering im Tor setzte: „Es war ohnehin abgesprochen, dass Justin im Pokal spielt. Jetzt konnte er da auch etwas Spielpraxis sammeln, weil er nach der Pause ja in der Liga ran muss“, erklärte der Ratinger Coach, der seinem Team die erste Woche des Lockdowns frei gegeben hat.