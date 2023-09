Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren gelingt zweiter Heimsieg

Die Gastgeber starteten mit viel Engagement – und drängten den SV gleich in die eigene Hälfte. Nach einer präzisen Ecke von Simsek traf Özbalik in der fünften Spielminute per Kopf zum 1:0. Weil 04/19 in der Defensive unsortiert auftrat, konnten die Gäste den Ausgleich erzielen (11.). „Ansonsten haben die Verteidiger ihre Sache sehr gut gemacht. Dass ihr einziger Fehler direkt bestraft wurde, kommt auf diesem Niveau vor“, urteilte Jang.