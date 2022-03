Fußball, Oberliga : Ilbay schießt Ratingen 04/19 zum Sieg über Monheim

Alie Can Ilbay erzielte das 1:0. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Im Nachholspiel der Fußball-Oberliga verdient sich Ratingen 04/19 mit einer läuferisch starken Vorstellung den 1:0-Sieg über den 1. FC Monheim. Ali Can Ilbay schießt den entscheidenden Treffer.

Ratingen 04/19 hat im heimischen Sportpark den 1. FC Monheim (FCM) im Nachholspiel der Fußball-Oberliga mit 1:0 (0:0) besiegt. Das Tor des Abends schoss Ali Can Ilbay in der 52. Minute nach tollem Zuspiel von Erkan Ari. Der Ratinger ließ FCM-Torwart Björn Nowicki keine Chance bei seinem Abschluss mit dem rechten Außenrist.

Von Anfang bis Ende war es eine temporeiche und faire Partie, in der sich die Hausherren ein deutliches Plus an Chancen erspielten, mit denen sie allerdings sehr fahrlässig umgingen. Bei den Monheimern wirkte sich die frühe Verletzung von Philip Lehnert negativ aus, der im Kunstrasen hängen blieb und nach rund sieben Minuten vom Platz musste. Sein Team hatte danach nur eine Handvoll guter Gelegenheiten, die es nicht nutzte.