Fußball : Ratingen 04/19 schießt sich für Meerbuch warm

Ratingen Die Ratinger Fußballer fertigen den Oberliga-Rivalen TuRU mit 5:1 ab. Kapitän freut sich über den klaren Sieg. aber auch über die Zuschauerkulisse.

Wohl noch nie hat man soviele glückliche Gesichter gesehen, wie nach dem Schlusspfiff der Partie zwischen Ratingen 04/19 und TuRU Düsseldorf. Kein Wunder, denn die Dumeklemmer-Elf hatte sich mit 5:1 (3:1) durchgesetzt. Das war der zweite Kantersieg in Folge in einem Heimspiel. Da staunte auch Jens Stieghorst, der den Verein 04/19 seit über zehn Jahren als Vorsitzender führt: „Zwei Heimspiele hintereinander hoch gewonnen. So etwas habe ich hier noch nie erlebt.“ Trainer Martin Hasenpflug sieht sich in seiner Philosophie bestätigt. Nach dem Abpfiff bildete der Coach mit allen Spielern, Trainern, Physiotherapeuten und Jens Stieghorst auf dem Rasen einen Kreis, um die Mannschaft uneingeschränkt zu loben: „Ich will keinen Ergebnisfußball, sondern unsere Zuschauer mit einer Show begeistern. Ein 5:1 ist mir wesentllich lieber als ein emotionsloses 1:0. Solch eine Spielweise ist zwar risokoreich, aber das nehme ich bewusst in Kauf.“