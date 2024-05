Aufstiegskampf der Fußball-Oberliga So bereitet sich 04/19 auf Uerdingen vor

Wie brisant das Spiel der Fußball-Oberliga zwischen Kostenpflichtiger Inhalt Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen am Sonntag ab 15 Uhr aus sportlicher Sicht wird, entscheidet sich final am Mittwochabend: Dann gastiert der aktuelle Tabellendritte aus Krefeld bei ETB Schwarz-Weiß Essen – damit sind schon alle Teams genannt, die einen Antrag auf die Lizenz für neue Saison in der Regionalliga gestellt haben. Da Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg und dessen Verfolger SpVg. Schonnebeck verzichten, berechtigt zum Aufstieg maximal Rang drei.