Bezirksliga-Fußballer sind noch in der Findungsphase Ratinger Reserve zahlt in den Testspielen weiterhin Lehrgeld

Ratingen 04/19 II muss in dieser Testphase für die neue Bezirksliga-Spielzeit weiter Lehrgeld zahlen. Auch im Heimspiel gegen den gleichklassigen Spvg. Solingen-Wald aus der Gruppe 2 gab es beim 1:5 (0:1) nichts zu holen. Dennoch sieht der Sportliche Leiter Tobias Krampe alles ganz locker: „Wir haben bis zum Saisonstart am 18. August noch genug Zeit, um mit dieser völlig neu formierten Truppe die erwünschten Ergebnisse zu erzielen.“ Das Meisterschafts-Auftaktspiel ist beim Aufsteiger CfR Links und der nächste Test am kommenden Sonntag daheim gegen den SV Langenfeld (14.30 Uhr, Götschenbeck).