Fußball-Bezirksliga 04/19-Reserve verschafft sich etwas Luft

Ratingen 04/19 II ist mit einer ordentlichen Vorstellung in die Bezirksliga-Rückrunde gestartet. Mit dem 3:3 (2:2) beim SV Lohausen konnte sich 04/19 etwas Luft zum Tabellenkeller verschaffen, obwohl Trainer Denniz Aktag mit Aleks Lukic nur ein Wechselspieler zu Verfügung stand. Darin sah der Coach auch den Grund, weshalb es kein Dreier wurde. Denn in der 85. und 90. Minute rannte der wie immer starke Onurcan Baysal zweimal frei auf den Lohausener Torwart Robin Löhrgodenschweig zu, konnte ihn aber nicht überwinden. Dazu sein Trainer Aktag: „Hätten sich diese beiden 110-Prozent-Chancen in der Anfangsphase ergeben, Onurcan hätte getroffen. Mit Sicherheit sogar. So aber war er zu diesem Zeitpunkt bereits zu abgekämpft.“