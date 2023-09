SSVg Heiligenhaus freut sich aufs Bezirksliga-Derby 04/19-Reserve spielt schon heute Abend

Schon am heutigen Freitagabend, 19.30 Uhr, bietet sich Ratingen 04/19 II die Riesenchance, sich unten deutlich abzusetzen vom Bezirksliga-Gefahrenbereich. Denn gegenwärtig Platz elf, sieben Punkte auf der Habenseite, das bietet kaum Sicherheit. Es geht zum Schlusslicht TuS Mündelheim, das zuletzt bei der GSG Duisburg mit 0:6 arg unter die Räder kam. Zudem konnten die Mündelheimer daheim noch keinen Punkt erkämpfen bei drei Niederlagen in den drei Heimspielen. Da muss man die Blau-Gelben schon leicht favorisieren. Auch wenn dessen Trainer Deniz Aktag das überhaupt nicht hören mag: „Wir werden auf einen mächtig kämpfenden Gastgeber treffen. Da dürfen wir uns nicht anpassen. So wie in Rath oder daheim gegen Lohausen. Wir müssen die Aufgabe spielerisch lösen.“ Es geht in Bestbesetzung in den Duisburger Süden.