Jugendfußball – die Pokalfinals des Kreises Düsseldorf Ratingen 04/19 organisiert den Tag des Jugendfußballs

Erstmals steigt der Tag des Jugendfußballs des Kreises Düsseldorf am Donnerstag im Stadtwerke-Sportpark an der Götschenbeck 1a. Ausrichter ist Ratingen 04/19. Jugendleiter Dominic Geier holte die Veranstaltung in die Stadt. Alle Kreispokal-Endspiele gehen hier an Himmelfahrt über die Bühne. Den Anfang macht das Finale der D-Junioren um 10 Uhr zwischen dem SV Hilden-Ost und der DJK TuSA 06. Danach folgt um 12 Uhr die Partie der C-Junioren zwischen BV 04 Düsseldorf und SG Unterrath.