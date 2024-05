Der Fußball-Oberligist gibt aber noch nicht auf Ratingen 04/19 hat nur noch eine minimale Aufstiegschance

Der Frust im Ratinger Team ist nach der 0:1-Niederlage im Heimspiel gegen den KFC Uerdingen noch nicht ganz verarbeitet. Kein Wunder, denn ausgerechnet auf der Zielgeraden der Oberliga-Saison schwächeln die 04/19-Fußballer und haben nun den Aufstieg in die Regionalliga nicht mehr in der eigenen Hand. „Klar sind wir enttäuscht, es sportlich nicht geschafft zu haben. Bei einem Unentschieden wären die Karten noch relativ offen gewesen,“ sagt Frank Zilles und fährt fort: „Es ist traurig, dass es nicht geklappt hat, aber in der Rückrunde waren wir nicht mehr so konstant und damit hat sich der komfortable Vorsprung in Luft aufgelöst.“