Auftakt im Niederrheinpokal 04/19 hat mehr Potenzial

Christian Dorda war nicht zufrieden mit dem ersten Pflichtspiel von Ratingen 04/19. Das merkte man dem Trainer des Fußball-Oberligisten nach dem 4:0 (3:0)-Pflichtsieg in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim A-Ligisten SV Thomasstadt Kempen an, auch wenn der 35-Jährige bei seiner Spielzusammenfassung in der Wortwahl gemäßigt blieb.