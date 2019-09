Fußball : Ratingens Torjäger Lamidi ist zurück

Moses Lamidi (2. von rechts, hier gegen Herwin Mambasa vom VfB Hilden) steht Ratingen 04/19 wieder zur Verfügung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der routinierte Stürmer hat seine Rotsperre abgesessen und ist am Sonntag wieder dabei, wenn es in der Oberliga zur Drittvertretung der Sportfreunden Niederwenigern geht. Beim Aufsteiger und noch sieglosen Vorletzten fordert Trainer Alfonso del Cueto einen Sieg.

Seit 270 Spielminuten ist Ratingen 04/19 ohne eigenen Treffer. Zwischen der 0:2-Niederlage in der Oberliga beim TVD Velbert und dem torlosen Remis gegen die SSVg. Velbert gab es noch das späte 0:1 im Niederrheinpokal und das damit verbundene Ausscheiden in der zweiten Runde. Doch für die Liga-Partie am Sonntag (15 Uhr) bei den Sportfreunden Niederwenigern III gibt es einen Hoffnungsträger, der die aktuelle Torflaute beenden könnte: Moses Lamidi kehrt zurück.

Der Ex-Profi, der unter anderem zwölf Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach in seiner Vita stehen hat, hatte sich beim 2:0-Sieg beim 1. FC Kleve, bei dem er den Endstand bereits in der 40. Minute erzielt hatte, nur zwei Minuten nach seinem Treffer eine Rote Karte eingehandelt – wegen Beleidigung. Der 31-Jährige war nach eigener Aussage rassistisch beleidigt worden, doch der Schiedsrichter bekam nur die Erwiderung des ehemaligen nigerianischen Nationalspielers mit – so gab es Rot und eine Vier-Spiele-Sperre für Lamidi, der Gegner kam ohne Bestrafung davon. „Er ist ein so erfahrener Spieler, das darf ihm nicht passieren“, ärgerte sich sein Trainer Alfonso del Cueto.

Der freut sich nun, dass er Lamidi wieder an Bord hat. „Wir haben Moses schon vermisst in den vier Spielen. Als erfahrenen Spieler und Anspielstation, der auch den Ball halten kann“, sagt del Cueto über Lamidi, der mit einem Tor und einer Vorlage in zweieinhalb Spielen gut in die Saison gestartet war und sich während seiner Zwangspause naturgemäß fit gehalten hat, um sofort wieder eingreifen zu können. „Wer eine Rote Karte kriegt, muss doppelt trainieren“, sagt Del Cueto halb im Scherz, natürlich musste Lamidi für seine Unbeherrschtheit auch einen Beitrag in die Mannschaftskasse zahlen. Nun hoffen die Ratinger, dass er ihnen wieder auf die eigentliche, die sportliche Art, helfen kann.

Info Dienstag geht es zu Fortunas U23 Test Oberligist Ratingen 04/19 spielt am Dienstag ab 19 Uhr bei Fortuna Düsseldorfs U23. Das Spiel beim Regionalligisten findet auf dem Platz neben der Leichtathletikhalle an der Düsseldorfer Arena statt und soll den Ratingern Spielpraxis bieten, die bislang noch nicht so zum Zuge gekommen sind.

Hilfreich dürfte auch sein, dass Phil Spillmann eventuell doch schon wieder zurückkehren kann. Der Kapitän, der im Pokalspiel so schwer am Fuß getroffen worden war, dass eine MRT-Untersuchung am Dienstag nötig war, stieg gestern wieder ins Training ein. „Der Fuß war blau-schwarz, aber das MRT hat gezeigt, dass zumindest nichts kaputt gegangen ist. Es ist eine sehr schwere Prellung“, sagt Del Cueto. „Die Verletzung ist jetzt acht Tage her, wir müssen gucken, wie er damit klarkommt. Er entscheidet selbst, ob er spielt, er ist erfahren genug, das einschätzen zu können. Mit nur 70 Prozent aufzulaufen, macht keinen Sinn“, betont der Trainer.