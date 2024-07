Vorbereitung von Ratingen 04/19 Die ersten Eindrücke für Chefcoach Dorda

Christian Dorda ist wieder da. Der neue Cheftrainer von Ratingen 04/19 hatte seinen abgesprochenen Urlaub, den er mit zwei schulpflichtigen Kindern nun einmal in den Sommerferien nehmen muss, extra um eine Woche verkürzt, um so früh wie möglich wieder in der Vorbereitung des Fußball-Oberligisten vor Ort zu sein. In seiner Abwesenheit kümmerten sich sein Assistent Erkan Ari und der Sportliche Leiter Frank Zilles um die anfallenden Aufgaben. „Wir haben aber täglich telefoniert. Die beiden haben das super gemacht“, erklärt Dorda zurück in Ratingen.