Fußball-Analyse : 04/19 hat noch viel Arbeit vor sich

Auch von Routinier Moses Lamidi (vorne) erwartet Ratingens Trainer Alfonso del Cueto mehr. Der 31-Jährige hat erst ein Saisontor erzielt, der 27-jährige Ali Can Ilbay (hinten) noch gar keines. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Nach zehn Spieltagen in der Fußball-Oberliga sind die Ratinger Tabellenzehnter. Eigentlich wollen sie unter die ersten Fünf. Die Probleme liegen nach dem ordentlichen Saisonstart vor allem in der Offensive, in der es viel Aufwand, aber zu wenig Ertrag gibt.

Zwei Saisonziele hat Ratingen 04/19 vor dieser Saison ausgegeben: Unter die ersten Fünf soll es am Ende gehen, zudem sollen die Heimspiele attraktiver werden. Nach zehn Spieltagen in der Fußball-Oberliga fällt die erste Bilanz ernüchternd aus: Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Vorletzten Cronenberger SC am vergangenen Sonntag sind die Ratinger Tabellenzehnter, die jüngsten drei Heimspiele wurden nicht gewonnen (0:0 gegen SSVg. Velbert und SpVg. Schonnebeck, 1:2 gegen Cronenberg). Katerstimmung.

Trainer Alfonso del Cueto gibt unumwunden zu: „Das ist nicht gut, damit können wir nicht zufrieden sein. Uns fehlen aus dem Spiel gegen Cronenberg drei Punkte und vielleicht noch zwei weitere. Dann sähe es besser aus. Jetzt müssen wir am Sonntag im schweren Spiel in Meerbusch punkten, sonst hängen wir unten drin.“

Info Auszug aus der Tabelle nach zehn Spieltagen 1. SV Straelen⇥27 Punkte 2. FC Monheim⇥23 3. FC Kray⇥19 4. SpVg. Schonnebeck⇥19 5. TSV Meerbusch⇥17 6. 1. FC Bocholt⇥16 7. SSVg. Velbert⇥15 8. SF Baumberg⇥15 9. ETB SW Essen⇥15 10. Ratingen 04/19⇥14

Dabei hatte die Spielzeit durchaus ordentlich begonnen, nach dem 0:4 zum Start bei den Sportfreunden Baumberg gab es den überzeugenden 5:2-Heimsieg gegen den VfB Hilden, ein 2:0 beim 1. FC Kleve und ein 3:1 daheim gegen Union Nettetal. Vor allem das zweite Saisonziel, die Heimspiele wieder attraktiver zu gestalten, schienen die Ratinger da erreichen zu können. Seitdem – also Ende August – gab es aber nur noch einen Sieg aus sechs Spielen, das 5:1 – nach 0:1-Pausenrückstand – beim Schlusslicht Niederwenigern. Rechnet man diese Partie heraus, hat 04/19 seit dem 1. September gerade einmal zwei Tore in fünf Spielen erzielt, je eines bei den Niederlagen in Straelen (1:4) und gegen Cronenberg.

Damit ist klar, wo der Schuh der Ratinger drückt: in der Offensive. „Da fehlt mir einfach die Entschlossenheit“, sagt del Cueto. „Wir haben vorne viele junge Leute, aber auch ein Moses Lamidi muss mit seiner Erfahrung mehr machen.“ Der Ex-Profi steht bei einem Saisontreffer, die besten Torschützen sind der 18-jährige Tim Potzler und Yassin Merzagua (22) mit je vier Treffern.