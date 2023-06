Fußball 04/19 übertrifft die eigenen Erwartungen

Die Fußballsaison ist beendet, Ratingen 04/19 hat die Oberliga auf dem vierten Platz abgeschlossen. Trainer Martin Hasenpflug war auch durch den erstmals in der Vereinsgeschichte erreichten Einzug ins Halbfinale des Nieder­rheinpokals, in dem es nach 1:0-Führung eine 1:3-Niederlage bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen gegeben hatte, insgesamt zufrieden mit der Spielzeit. „Wir sind das dritte Jahr in Folge in die Top Fünf gekommen. Daran müssen wir weiter arbeiten, denn dass das nicht so einfach ist, sieht man an Mannschaften, die auch in den Vorjahren oben dabei waren und nun weit unten in der Tabelle zu finden sind.“