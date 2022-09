Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve bietet dem Spitzenreiter Paroli

Ratingen In der Bezirksliga geht Ratingen 04/19 II gegen Tabellenführer SG Essen Schönebeck in Führung, muss aber eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Das Spiel macht Trainer Ali Basboga aber dennoch Mut.

Kris Lepizig saß bei Ratingen 04/19 II mit Magenproblemen auf der Bank und sollte nur im Notfall ins Bezirksliga-Heimspiel gegen die SG Essen Schönebeck eingreifen. Und ein solcher ereignete sich früh: Nach zehn Minuten fiel Aziz Afi auf sein Handgelenk, ein Knochen sprang heraus, den Afi zwar wieder einrenken konnte und weiterspielen wollte, aber Trainer Ali Basboga nahm seinen Spieler in Schutz, vom Feld und schickte ihn sofort ins Krankenhaus. Also kam Leipzig und machte nur sechs Minuten später das 1:0: Nach einem Chipball marschierte der Stürmer alleine auf das gegnerische Tor und traf (18.).

Doch der Tabellenführer glich durch einen direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern unter die Latte noch vor der Pause aus (38.), sodass es mit einem Remis in die Kabinen ging. 20 Minuten nach dem Seitenwechsel kassierten die Gäste einen Platzverweis, in Überzahl hatte 04/19 II die Chance auf die erneute Führung, doch Frederik Schulze spielte den Querpass frei vor dem Tor zu weit für Chihyun Jung – Chance vertan. Das rächte sich: Einen Schönebecker Schuss konnte Ratingens Torwart Daniel Robrecht so gerade noch parieren, fiel dabei aber hin, und der Ball kullerte noch ins Tor zum 2:1 für Essen. „Das sah unglücklich aus, aber wir waren froh, dass Daniel an den Schuss überhaupt noch drangekommen ist“, beschrieb Basboga.

Der 04/19-Reserve-Trainer musste anerkennen: „Danach hat Schönebeck das clever gemacht, das ist eine klasse Mannschaft.“ In der Nachspielzeit warf sich Leipzig noch in die Vorlage von Maximilian Heckhoff, kam aber nicht mehr entscheidend an den Ball – so blieb es beim 1:2. „Vor dem Spiel haben uns alle gesagt, wir müssten uns gegen den Tabellenführer hinten reinstellen, um bloß nicht zweistellig zu verlieren. Wir haben aber an unserer Grundordnung festgehalten und gesehen, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können. Das macht mich mega stolz, dass die Jungs mutig gespielt haben und Selbstvertrauen hatten. Das sollten wir aus dem Spiel mitnehmen“, sagte Basboga. Weiter geht es schon am Donnerstag um 19.30 Uhr beim Essener SC Preußen.