Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve schwinden die Kräfte

Ratingen Ratingen 04/19 II hat es weiter schwer: Beim SC Werden-Heidhausen verliert der Fußball-Bezirksligist letztlich mit 1:3, weil ihm etliche Stammkräfte fehlen, was nicht über die gesamte Spieldauer zu kompensieren ist.

Nur gut, dass wenigstens Kris Leipzig fit war. „Er war der mit Abstand beste Mann auf dem Platz. Kris hat Potenzial für die Oberliga“, lobte Basboga. Zwar kassierten die Gäste bereits in der siebten Minute nach einem zu kurz abgewehrten Ball von Torwart Ole Brand ein Abstauber-Tor, doch die Ratinger ließen sich nicht entmutigen und schossen nach einer halben Stunde den Ausgleich. Eine tolle Einzelaktion von Leipzig war vorausgegangen. Er verhinderte im eigenen Strafraum das sichere 0:2 und schickte Florian Stoll mit einem Steilpass auf die Reise, lief selber mit, bekam den Ball zurück und schoss ihn aus 16 Metern in den Winkel.

Nach dem Wechsel wogte die Partie hin und her, ehe den Ratingern die Kräfte schwanden. „Da konnte man merken, dass uns mehrere Stammspieler gefehlt haben“, so Basboga. Dennoch war das 2:1 für Werden (68.) irregulär. Torwart Brand hatte den Ball mit beiden Händen unter sich begraben, als ein Werdener nachstocherte und ihn irgendwie ins Tor brachte. Proteste der Ratinger Mannschaft hatten keinen Erfolg. „Der Schiedsrichter meinte lediglich, dass es diesbezüglich neue Regeln gäbe“, berichtete Basboga, der davon jedoch noch nichts gehört hatte. Als in der 87. Minute ein Werdener die Rote Karte sah, verstärkte 04/19 II seine Angriffsbemühungen, doch ohne Erfolg. Stattdessen machten die Hausherren in der sechsminütigen Nachspielzeit mit einem Konter den Deckel drauf. Durch diese Niederlage ist 04/19 II wieder auf einen Abstiegsplatz (Platz 14) zurückgefallen.