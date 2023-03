Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve startet Planung für die Kreisliga

Worte fand er dann doch noch, und zwar deutliche: „Ich muss drei Spieler herausheben: Bei Dennis Raschka, Noah Jecksties und Florian Stoll habe ich die Körpersprache gesehen, die man braucht, um Spiele gewinnen zu können. Bei allen anderen, ob erste Elf oder Einwechselspielern, waren Einstellung, Präsenz und Wille nicht vorhanden. Ich war schon in den Wochen vorher zwischendurch mal sprachlos in Bezug auf unser Passspiel, aber da haben wir noch mit Glück Tore gemacht. Aber jetzt war es in keinster Weise das, was wir uns für Ratingen 04/19 vorstellen“, schimpfte Aktag.