Fußball, Bezirksliga : Trainer Basboga bemängelt Kondition der Reserve

Ratingen Zum Saison-Auftakt verspielt der Ratinger Bezirksligist 04/19 II eine 2:0-Führung und verliert beim TuS Essen-West noch mit 3:4. Trainer Ali Basboga hat noch zwei neue Spieler geholt.

Man könnte es sich leicht machen und von unglücklichen Umständen sprechen. Das lässt Ali Basboga aber nicht zu. "Sicher ist es nicht einfach, bei 35 Grad auf dem Rasen Höchstleistungen zu bringen. Aber auch unser Gegner muss damit fertig werden", sagt der Trainer von Ratingen 04/19 II und ergänzte nach dem Auftakt der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 7, beim TuS Essen-West: „Vielmehr lag es daran, dass wir keine hundertprozentige Fitness auf den Platz bringen. Wir bringen es höchstens auf 60 Prozent. Und damit kann man in der Bezirksliga nicht bestehen."

Klasse nun aber die Reaktion der Gäste. Paradi erzielte den 3:3-Ausgleich, nur wenig später vergab Touram eine hundertprozentige Chance, als er fünf Meter freistehend vor dem Essener Tor den Ball über den Kasten schoss. Stattdessen schlugen die Gastgeber noch einmal zu und feierten einen 4:3-Sieg. "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles aus ihren Körpern herausgeholt. Aber Kraft, die nur für 60 Minuten reicht, ist in der Bezirksliga einfach zu wenig", so Basboga, der ankündigt: "Direkt nach dem Spiel habe ich noch zwei Spieler nach Ratingen locken können. Beide sind ab sofort spielberechtigt und werden unser Team verstärken. Klar ist aber auch, dass wir uns in puncto Kondition und Kraft steigern müssen. Deshalb werden wir die nächsten Monate vor den üblichen Trainingszeiten auch noch Laufeinheiten einlegen."