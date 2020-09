Fußball, Testspiele : Einstand nach Maß für Martino beim ASV Tiefenbroich

Der Ex-Ratinger Franco Martino hat als neuer Trainer des ASV Tiefenbroich gleich zwei Siege erlebt. Foto: Fupa.net

Ratingen Mit dem neuen Trainer Franco Martino feiert A-Kreisligist ASV Tiefenbroich zwei Siege in seinen Fußball-Testspielen. In denen ist Liga-Konkurrent Rot-Weiß Lintorf weiter siegreich. Verloren hat dagegen Bezirksligist Ratingen 04/19.

Timo Derichs, der Kapitän von Bezirksligist Ratingen 04/19 II, nahm die 1:3-Schlappe beim A-Ligisten DSV 04 ganz locker: „Es läuft dennoch gut. Nur müssen wir künftig unsere herausgespielten Chancen nutzten. Das muss in der Meisterschaft besser klappen.“ Die beginnt für seine Ratinger eine Woche verspätet (15-er Gruppe) erst am 13. September in Gnadental. Beim DSV war es das fünfte Testspiel, es gab die zweite Niederlage, und am Samstag wird noch ein Freundschaftsspiel bestritten, daheim gegen Eller 04 (17 Uhr). Die Ratinger führten beim DSV 1:0 durch den Japaner Tatsuro Kiutahashi. Kris Leipzig und Bo Henrichs, der aus der eigenen Jugend stammt, ließen anschließend Großchancen aus.

Einen Einstand nach Maß beim ASV Tiefenbroich hat der neue Trainer Franco Martino gefeiert. Unter seiner Leitung gab es nun die ersten Testspielsiege. Zunächst gewann der Kreisliga-A-Aufsteiger daheim gegen den SV Velbert II 5:2 durch die Tore von Marius Schlag, Zugang Bartos Winiarz (je 2) und Rene Frohnhoff. Anschließend besiegten die Tiefenbroicher den SV Lohausen II 7:3 auf dessen Gelände. Hier trafen Schlag, Johnny Schmidt (2), Raffael Baerwald, Denniz Weisz, Winiarz und Henry Regh. Martino ist jedenfalls begeistert, was er an der Sohlstättenstraße angetroffen hat: „Ich bekomme hier eine junge, hungrige Mannschaft. Wir werden einen guten Weg gehen.“ Kreisliga-A-Auftaktgegner am Sonntag ist auswärts der SSV Erkrath (15 Uhr).